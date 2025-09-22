شاهد.. جناح المشاركات المجتمعية يبرز تفاعل المجتمع في احتفالات اليوم الوطني بالبديع

شهدت احتفالات اليوم الوطني في البديع بمحافظة الأفلاج حضورًا مميزًا لجناح المشاركات المجتمعية، الذي أبرز جهود الجهات المحلية وجمعيات القطاع الثالث في خدمة المجتمع، وذلك بإشراف جمعية التنمية الاجتماعية بالبديع، وبمشاركة عدد من القطاعات التعليمية والصحية والدعوية.
وشارك في الجناح كل من جمعية الدعوة بالبديع، والمركز الصحي، وثانوية البديع للبنات، والابتدائية والمتوسطة الأولى والثانية، ومتوسطة حطين، والابتدائية الثالثة، والروضة الثانية، حيث قدمت الجهات المشاركة برامج وفعاليات توعوية وترفيهية متنوعة تعكس دورها في خدمة المجتمع المحلي.
وأكد المشرفون أن الجناح يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر قيم التعاون والعمل التطوعي، إلى جانب إبراز إنجازات المؤسسات التعليمية والصحية والدعوية والتنموية في المحافظة، بما يعكس روح اليوم الوطني ويعزز الانتماء للوطن.
كما أطلق الجناح حملة لقاح الإنفلونزا الموسمية، وبرنامج "سلامة قلبك"، وحملة للتسجيل للتبرع بالدم، وسط إقبال كبير من الأهالي والزوار الذين أشادوا بالتنوع في الفعاليات وجودة التنظيم، معتبرين المبادرة فرصة لإبراز دور الجهات المحلية في دعم المجتمع وتنمية مهارات الأجيال.
وفي ختام الفعاليات، كرمت جمعية التنمية بالبديع جميع الجهات المشاركة في جناح المشاركات المجتمعية، مثمنةً جهودها في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز روح العطاء.