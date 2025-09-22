شاهد.. جناح المشاركات المجتمعية يبرز تفاعل المجتمع في احتفالات اليوم الوطني بالبديع

وشارك في الجناح كل من جمعية الدعوة بالبديع، والمركز الصحي، وثانوية البديع للبنات، والابتدائية والمتوسطة الأولى والثانية، ومتوسطة حطين، والابتدائية الثالثة، والروضة الثانية، حيث قدمت الجهات المشاركة برامج وفعاليات توعوية وترفيهية متنوعة تعكس دورها في خدمة المجتمع المحلي.