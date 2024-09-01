فرص الأتمتة والحلول التصنيعية الذكية.. "الخريف" يبدأ زيارة إلى سنغافورة

بدأ وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الأحد؛ زيارةً رسمية إلى جمهورية سنغافورة؛ لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في مجال الأتمتة والحلول التصنيعية الذكية، وتنمية القدرات البشرية، ونقل المعرفة والابتكار في قطاع الصناعة.
ويلتقي "الخريفُ" خلال الزيارة، عدةَ وزراء ومسؤولين حكوميين، إلى جانب قادة القطاع الخاص؛ حيث يجتمع بوزير القوى العاملة، واجتماع مع وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث "A*STAR".
كما يلتقي الشركات السنغافورية الكبرى في اجتماع يُعقَد باتحاد الصناعات التحويلية في سنغافورة "SMF"، ويزور ميناء "تواس" الذي يعدُّ أكبر ميناء آلي في العالم.
وتأتي الزيارة في إطار جولة اقتصادية شرق آسيوية، يرأس خلالها وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية لزيارة الصين وسنغافورة، تبدأ من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري؛ لتعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سنغافورة خلال عام 2023م، بلغ 9.3 مليار ريال، فيما وصل حجم الواردات إلى 5.9 مليار ريال في العام ذاته، وتنوعت أهم صادرات المملكة إلى سنغافورة بين اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، وأجهزة ومعدات كهربائية، ومعادن عادية ومصنوعاتها.
بينما تمثّلت أهم واردات المملكة من سنغافورة في سفن وقوارب ومنشآت عائمة، وأدوات وأجهزة للبصريات، وأجهزة للطب، ومنتجات صيدلانية.