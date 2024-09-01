فرص الأتمتة والحلول التصنيعية الذكية.. "الخريف" يبدأ زيارة إلى سنغافورة

يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سنغافورة خلال عام 2023م، بلغ 9.3 مليار ريال، فيما وصل حجم الواردات إلى 5.9 مليار ريال في العام ذاته، وتنوعت أهم صادرات المملكة إلى سنغافورة بين اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، وأجهزة ومعدات كهربائية، ومعادن عادية ومصنوعاتها.