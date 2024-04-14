"الجدعان" يرأس وفدَ المملكة في اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين

ويضمّ وفدُ المملكة: محافظَ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن السياري، والرئيسَ التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان المرشد، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن الخلف، ووكيل اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير، إضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة الزكاة، والضريبة والجمارك.