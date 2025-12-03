"الوعلان القابضة" تستعرض خدماتها المتنوعة في قطاعي الطيران والسيارات

تعليقاً على المشاركة، قال رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان: "إن مشاركتنا في معرض ساند آند فن تعبّر عن التزام الوعلان القابضة بتعزيز مكانتها في قطاع الطيران العام، وربط خبراتنا في التنقّل بخدمات طيران متطورة تواكب رؤية السعودية 2030". وأضاف: "إن حضورنا في هذا الحدث ليس مجرد عرض لطائرات وسيارات، بل هو تأكيد على رؤيتنا في بناء مستقبل متكامل يجمع الابتكار، الموثوقية والتنمية المستدامة، وقد شكل فرصة للتواصل مع شركاء عالميين محتملين في مجالات الطيران، الخدمات اللوجستية، والصناعة، وعقد شراكات مثمرة".