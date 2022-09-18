"خلك حريص".. اختتام الحملة التوعوية عن الاحتيال المالي في الأسواق والمولات

وفي ختام الحملة نفّذت "بوث" داخل مركز "حياة مول" لقياس مدى وعي المجتمع حول الاحتيال المالي، وجاءت استضافة المول للحملة؛ رغبةً منه في ترك بصمته الخاصة في هذا الوقت، وضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها كل القطاعات الحكومية في مقدمتها البنك المركزي السعودي، وبالشراكة مع القطاع الخاص لرفع نسبة الوعي المجتمعي لمكافحة الاحتيال المالي بكافة أنواعه ووسائله وزيادة التثقيف في هذا المجال.