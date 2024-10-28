تجمع قادة دول مجلس التعاون.. الكويت تستضيف القمة الخليجية الـ45 مطلع ديسمبر المقبل

كشف وزير الإعلام الكويتي أن القمة الخليجية التي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ستُعقد في الكويت في الأول من ديسمبر المقبل.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بحث اليوم مع وكلاء قطاعات وزارة الإعلام آخر الاستعدادات والتجهيزات في شأن استضافة دولة الكويت مؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الـ45، المزمع عقده بدولة الكويت في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير المطيري في بيان عقب اجتماعه بالوكلاء أن جميع الإمكانات المادية والبشرية ستُسخَّر لهذا الحدث الكبير من خلال جميع الإدارات المعنية التي بدأت العمل فعليًّا بالتحضير والتجهيز للقمة، وعمل تقارير خاصة، وإجراء مقابلات تسجيلية لأبرز الشخصيات التي كان لها دور كبير ومؤثر في القمم الخليجية السابقة.
وذكر البيان أن وكلاء قطاعات الوزارة قدَّموا عرضًا مرئيًّا للوزير المطيري حول استعدادات وجاهزية كل قطاع من قطاعات، والدور المنوط بكل منها، وكذلك التجهيزات الخاصة بالمركز الإعلامي المصاحب، والأنشطة والفعاليات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد القمة؛ لإبراز هذا الحدث الخليجي الذي يعكس العلاقات التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون الخليجي.