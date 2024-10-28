تجمع قادة دول مجلس التعاون.. الكويت تستضيف القمة الخليجية الـ45 مطلع ديسمبر المقبل

وذكر البيان أن وكلاء قطاعات الوزارة قدَّموا عرضًا مرئيًّا للوزير المطيري حول استعدادات وجاهزية كل قطاع من قطاعات، والدور المنوط بكل منها، وكذلك التجهيزات الخاصة بالمركز الإعلامي المصاحب، والأنشطة والفعاليات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد القمة؛ لإبراز هذا الحدث الخليجي الذي يعكس العلاقات التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون الخليجي.