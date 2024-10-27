الأمن يفرض سيطرته.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويطيح بمروّجين في جازان وجدة

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريبَ "120" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهما "283" كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقّهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
بدورها قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطنَيْن؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كلّ ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.