"فيصل بن عياف" يوجّه رؤساء بلديات الرياض بتحديد يوم "الاثنين" للقاء السكان أسبوعيًا

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، رؤساء البلديات التي تبلغ 63 بلدية في منطقة ومدينة الرياض، بلقاء المواطنين والسكان والاستماع لمتطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وتحديد يوم الاثنين للقاء مع رئيس البلدية، ويتم الإعلان عن الوقت للجمهور والمستفيدين عبر منصات البلدية الرقمية، وهو ضمن مجموعة البرامج المقدمة لخدمة المستفيدين، على أن يكون اللقاء الأسبوعي هو الحد الأدنى لرئيس البلدية في لقاء الجمهور.