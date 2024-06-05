انطلاق حملة توعوية واسعة لتسليط الضوء على أهمية التطعيم للبالغين خلال موسم الحج تحت شعار "هي مرة"

ضمن برنامجها التوعوي بالمملكة أطلقت شركة الدواء للخدمات الطبية حملتها التوعوية الواسعة، والتي تهدف إلى التثقيف الصحي حول أهمية تناول اللقاحات للبالغين، خاصة لقاح البكتيريا العقدية الرئوية، والتي تسبب العديد من الالتهابات والأعراض الخطيرة مثل التهاب الرئة، والتهاب السحايا، وتسمم الدم، وغيرها من الالتهابات الخطرة التي قد تؤدي في أسوأ حالاتها إلى تلف في خلايا الدماغ وقد تصل إلى الوفاة.
وأطلقت مجموعة صيدليات الدواء هذه الحملة التوعوية من خلال بعض فروع صيدليات الدواء المنتشرة بجميع أنحاء المملكة والمصرح لها من قبل وزارة الصحة بتقديم خدمة تطعيمات الكبار؛ وذلك حتى يتسنّى لها الوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، خاصة الفئات الضعيفة وكبار السن خاصة ممن يعانون من الأمراض المزمنة؛ وذلك بهدف تثقيف المرضى ذوي المخاطر العالية حول أهمية التطعيمات.
من جانبه أكد السيد محمد الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية، على اهتمام الشركة، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، بدعم نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال تقديم خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى من ناحية، ومن ناحية أخرى المشاركة بقوة في مبادرات التوعية الصحية لرفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030.
كما أثنى "الفراج" على جهود وزارة الصحة السعودية في نشر الوعي، خاصة قبل موسم الحج؛ وذلك بهدف حماية الحجاج من الإصابة بالأمراض، وكذلك جهودها في توفير اللقاحات الضرورية.
وبهذه المناسبة قامت شركة الدواء للخدمات الدوائية بتدريب أكثر من مائتي صيدلي لديها وتزويدهم بدورات تدريبية حول إدارة التطعيمات وأهميتها، كما دعمت الشركة حملتها لتوعية المرضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة، وكذلك من خلال فروعها المنتشرة بالمملكة، بشكل إبداعي لإلقاء الضوء على أهمية التطعيمات للبالغين، خاصة المرضى ذوي المخاطر العالية، وأهمية الحصول على التطعيمات قبل الذهاب إلى أداء فريضة الحج.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة السعودية قد أوصت بتناول لقاح المكورات الرئوية للوقاية من الإصابة بالمرض، كما قامت بتوفيره في مختلف مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، كما توصي دائمًا بالالتزام بأخذ التطعيمات اللازمة، خاصة قبل موسم الحج؛ لتفادي الإصابة بالأمراض الخطيرة، وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، واتّخاذ الحيطة والحذر واتباع كل إرشادات السلامة.
References:
1- لقاح المكورات الرئوية، استخدامات، أعراض جانبية| الطبي | الطبي "altibbi.com".