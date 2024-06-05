انطلاق حملة توعوية واسعة لتسليط الضوء على أهمية التطعيم للبالغين خلال موسم الحج تحت شعار "هي مرة"

ضمن برنامجها التوعوي بالمملكة أطلقت شركة الدواء للخدمات الطبية حملتها التوعوية الواسعة، والتي تهدف إلى التثقيف الصحي حول أهمية تناول اللقاحات للبالغين، خاصة لقاح البكتيريا العقدية الرئوية، والتي تسبب العديد من الالتهابات والأعراض الخطيرة مثل التهاب الرئة، والتهاب السحايا، وتسمم الدم، وغيرها من الالتهابات الخطرة التي قد تؤدي في أسوأ حالاتها إلى تلف في خلايا الدماغ وقد تصل إلى الوفاة.