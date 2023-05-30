بأحدث برامج التعليم والتدريب.. "زادك" تنقل المطبخ السعودي إلى العالمية

دعمًا لقطاعَيْ الأغذية والسياحة الوطنية، وتعزيزًا لبرامج التدريب والتعليم المتخصص في السعودية، تعمل الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك" على تحقيق إضافة متكاملة في توظيف المواهب السعودية بمجال الطهي، ونقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي لكل أرجاء العالم.
ومن خلال منهج يستوعب تفاصيل ومهارات الطهي، تعمل أكاديمية "زادك" على تدريب الطلاب والطالبات الموهوبين في هذا المجال، وتمكينهم في قطاع الأغذية؛ ليصبحوا طهاة محترفين سعيًا لتوطين مهنة الطاهي بمعايير عالمية، وتأكيد الدور الذي تقدمه الأكاديمية علميًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا لخدمة الفرد والمجتمع.
وتسهم "زادك"، وهي أكاديمية وقفية وطنية غير ربحية، في تقديم تجربة تعليمية رائدة ومتميزة؛ جعلتها وجهة نوعية لتمكين الشباب والشابات في مجال واعد علميًّا، يواكب التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل السعودية إلى نموذج عالمي رائد في مختلف المجالات، ومن بينها مجال الطهي الذي يتقاطع مع العديد من القطاعات الاقتصادية من حيث تنمية القدرات البشرية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز السياحة من خلال ربط الآخرين بثقافة السعودية وإرثها في مجال الطهي.
وقدمت الأكاديمية خلال مسيرتها التعليمية نخبًا من الطهاة عبر تخريج 61 طالبًا بدرجة الدبلوم، و80 خريجًا في برنامج الطهي العالمي، إضافة إلى 17 طالبًا في برنامج الحلويات والمخبوزات.. وتواصل جهودها مع كثير من الشركاء لتطوير منظومتها التعليمية التي ترفد مجال الطهي بكفاءات تمتلك المهارات والقدرات العلمية المتقدمة.
وعن الدور الذي تؤديه الأكاديمية في خدمة مستهدفات الرؤية الوطنية وهيئة فنون الطهي، التي تعمل على ترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي، قالت رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك"، رانية معلا: "يمثل الانفتاح التدريبي والتعليمي على مجال الطهي فرصة نموذجية للتعريف بالسعودية وتراثها، واكتشاف فنون الطهي السعودية من خلال الشباب والشابات الذين يمثلون سفراء محترفين، يمتلكون الأدوات والمهارات اللازمة لملامسة الذائقة العالمية؛ إذ نعمل على تخريج طهاة محترفين بمعايير عالمية، وذلك ينعكس على الجهود السياحية والثقافية والتراثية؛ إذ نمتلك مطبخًا وطنيًّا غنيًّا بالأكلات الشعبية التي نثق في أنها ستجد موقعها في صدارة قائمة الأطعمة؛ ولذلك نسعى إلى أن يكون الخريجون والخريجات على قدر التحدي الذي يجعلهم ينافسون أفضل الطهاة على مستوى العالم".
وقدَّم مشروع نيوم 10 منح دراسية لأبناء الوطن؛ للحصول على دبلوم عالمي متخصص من "زادك"، وذلك في إطار شراكة تمثل دعمًا مهمًّا لمنهج أكاديمية "زادك" في تمكين الشباب والشابات السعوديين، وبموجبها سيحصل الطلاب بعد تخرجهم على دبلوم عالمي متخصص في مجال الطهي، يتضمن برنامجًا مكثفًا لتعلم الإنجليزية. وتشمل السنة الأولى منه محتوى تعليميًّا ثريًّا بالمهارات الوظيفية، مثل تقنيات الطهي، والتعامل الاحترافي مع الطعام والأدوات والمعدات، إضافة لتدريب الدارسين على المهارات الضرورية، مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية ومهارات الاتصال.. فيما ستتم تهيئتهم لسوق العمل، بتزويدهم في السنة الدراسية الثانية بمهارات متقدمة، تشمل: معرفة المنتجات، وتطوير القائمة، والتطبيقات العملية، إلى جانب المهارات التجارية المهمة، مثل التسويق وإدارة الجودة والإشراف.
وتواصل أكاديمية "زادك" توسعة نطاق شراكاتها وفقًا لاستراتيجية تتكامل مع المؤسسات والجهات المعنية بالموارد البشرية الوطنية؛ إذ أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بالتعاون مع الأكاديمية، برنامج المنح الدراسية الأول لعام 2023م للطلاب والطالبات بمجال الطهي، المنتهي بالتوظيف؛ بهدف تدريب الكوادر الوطنية، وتأهيلهم لشغل مهنة الطاهي بعد تخريجهم كطهاة محترفين.
ويدعم الصندوق البرنامج من خلال دبلوم متخصص، تقدمه الأكاديمية لمدة عامين في فنون الطهي، متضمنًا مزايا عدة، تتمثل في التدريب والتأهيل طوال الفترة الدراسية التي يتم خلالها منح راتب شهري، وعقد منتهٍ بالتوظيف بعد التخرج.
وأسهمت "زادك" في تقديم تجربة تعليمية وطنية عالمية المستوى؛ إذ يكمل طلابها الذين يدرسون في برنامج الدبلوم متطلبات برنامج الدبلوم السعودي السويسري العالمي، ومدته (سنتان)، المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأكاديمية السويسرية، الذي يؤهلهم ليصبحوا طهاة محترفين بمعايير عالمية، تتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في برامج تمكين الشباب بمختلف المجالات الحياتية.
ويأتي ذلك في سياق حرص الأكاديمية على تدريب الكوادر الوطنية، وتأهيلهم لشغل مهنة الطاهي في قطاعَي الأغذية والسياحة بعد تخريجهم؛ بما يسهم في دعم سوق العمل من خلال الفرص الوظيفية والمميزات المتاحة لهم بفنادق ومطاعم عالمية، وجهات أخرى مختصة بقطاع الأغذية، إضافة إلى فرص الابتعاث الخارجي لشهادة البكالوريوس، وإمكانية استقطابهم أساتذة معيدين في الأكاديمية.
وخلال فترة زمنية قياسية انتقلت الأكاديمية بتجربتها المتميزة إلى دول الجوار؛ إذ احتفلت في أكتوبر 2022م بتخريج 24 طاهيًا وطاهية في سلطنة عُمان ضمن الدفعة الأولى من برنامج "مضياف"، الذي نظمته وزارة العمل وكلية عمان للسياحة ومجموعة عمران بالتعاون مع الأكاديمية، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل العمانية سالم البوسعيدي.
ونظير الدور الكبير الذي قدمه شركاء النجاح من الداعمين بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الأهداف التعليمية للأكاديمية، وتعظيم أثر رسالتها المجتمعية، فقد حصدت الأكاديمية العديد من المنجزات التي تدفعها لمواصلة مسيرتها كوجهة تعليمية رائدة، ومن ذلك حصولها في ديسمبر 2022م على جائزة الجودة في التعليم والتدريب على مستوى السعودية ضمن ملتقى (تنمية القدرات البشرية 2022) الذي نظمته وزارة السياحة.
كما قدمت الأكاديمية تجارب حية لمهارات طلابها وطالباتها في العديد من الفعاليات؛ إذ تمت استضافتهم في فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نوفمبر 2021م.
وبدعوة من وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي، شاركت أكاديمية "زادك" في أكتوبر 2022م بالفعاليات المصاحبة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، من خلال تقديم عدد من طلابها، خريجي الدفعة الأولى، عروض طهي حية، ووصفات مبتكرة للمطبخ السعودي.
وإبرازًا لقدرات ومهارات طلاب أكاديمية "زادك"، فقد عملوا طوال 12 ساعة لإنجاز أكبر عَلَم من منتج غذائي محلي بالخبر؛ لتسجل السعودية بذلك رقمًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولتواصل الأكاديمية مع مثل تلك المنجزات دورها في تطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية، ونقل المطبخ السعودي إلى العالمية عبر أبناء وبنات الوطن.