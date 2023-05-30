بأحدث برامج التعليم والتدريب.. "زادك" تنقل المطبخ السعودي إلى العالمية

وقدَّم مشروع نيوم 10 منح دراسية لأبناء الوطن؛ للحصول على دبلوم عالمي متخصص من "زادك"، وذلك في إطار شراكة تمثل دعمًا مهمًّا لمنهج أكاديمية "زادك" في تمكين الشباب والشابات السعوديين، وبموجبها سيحصل الطلاب بعد تخرجهم على دبلوم عالمي متخصص في مجال الطهي، يتضمن برنامجًا مكثفًا لتعلم الإنجليزية. وتشمل السنة الأولى منه محتوى تعليميًّا ثريًّا بالمهارات الوظيفية، مثل تقنيات الطهي، والتعامل الاحترافي مع الطعام والأدوات والمعدات، إضافة لتدريب الدارسين على المهارات الضرورية، مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية ومهارات الاتصال.. فيما ستتم تهيئتهم لسوق العمل، بتزويدهم في السنة الدراسية الثانية بمهارات متقدمة، تشمل: معرفة المنتجات، وتطوير القائمة، والتطبيقات العملية، إلى جانب المهارات التجارية المهمة، مثل التسويق وإدارة الجودة والإشراف.