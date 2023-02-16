"المالية" تمدد التسجيل في "تأهيل المتميزين" المنتهي بالتوظيف حتى 2 مارس

جدير بالذكر أن البرنامج يسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة عمليًا من أبناء وبنات الوطن؛ تمهيدًا لانضمامهم للعمل في وزارة المالية، وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين.