"المالية" تمدد التسجيل في "تأهيل المتميزين" المنتهي بالتوظيف حتى 2 مارس

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن تمديد في النسخة الثانية من برنامج "تأهيل المتميزين" المنتهي بالتوظيف.
وأوضحت الوزارة أن قرار التمديد حتى 2 مارس 2023م، يأتي في إطار الحرص على لإتاحة المزيد من الفرص.
وأشارت "المالية" إلى أنه يمكن التقدم للبرنامج من خلال الرابط التالي: https://mof.gov.sa/about/Pages/excellenceprogram.aspx.
جدير بالذكر أن البرنامج يسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة عمليًا من أبناء وبنات الوطن؛ تمهيدًا لانضمامهم للعمل في وزارة المالية، وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين.
ويستند البرنامج إلى إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة، حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات الذين لم تمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير.