"الجبير" يزور أجنحة المملكة والبحرين ومصر في المعرض المصاحب لمؤتمر المناخ

واطلع "الجبير" على ما يقدمه الجناح من عرض لأبرز الجهود والإنجازات السعودية في مسيرة التحول إلى الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى جهود المملكة والمبادرات النوعية التي تُقدّمها إقليميًّا ودوليًّا للحفاظ على كوكب الأرض ومواجهة التغير المناخي، والتخفيف من آثاره على الإنسان والمكان.