"الجبير" يزور أجنحة المملكة والبحرين ومصر في المعرض المصاحب لمؤتمر المناخ

زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أمس، جناح المملكة العربية السعودية في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (COP27).
واطلع "الجبير" على ما يقدمه الجناح من عرض لأبرز الجهود والإنجازات السعودية في مسيرة التحول إلى الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى جهود المملكة والمبادرات النوعية التي تُقدّمها إقليميًّا ودوليًّا للحفاظ على كوكب الأرض ومواجهة التغير المناخي، والتخفيف من آثاره على الإنسان والمكان.
كما زار وزير الدولة للشؤون الخارجية، جناح مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية في المعرض المصاحب لمؤتمر (COP27)؛ حيث اطلع على أبرز مبادرات البلدين الشقيقين في مكافحة التغير المناخي والتحول إلى الطاقة المتجددة.