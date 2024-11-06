بعد تداول معلومات قرض الـ 160 ألفاً.. "سكني" ينصح بأخذ المعلومات من القنوات الرسمية

يُشار إلى أن الوزارة تقدم عديداً من البرامج والحلول في سبيل تمكين أكبر شريحة من التملك، حيث عملت أخيراً على إطلاق "قسطك يساوي دعمك"؛ أي سيصبح القسط صفراً لمدة ثلاثة أعوام بجانب الاتفاق مع عددٍ من الجهات التمويلية لخفض الفوائد إلى 2.59 لمنتج البيع على الخارطة، وتوفير منتجات بأسعار مخفضة، إضافة إلى دعم مستفيدي الجمعيات والضمان بوحدات لا تتجاوز قسطها 500 ريال وغيرها من البرامج.