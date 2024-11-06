بعد تداول معلومات قرض الـ 160 ألفاً.. "سكني" ينصح بأخذ المعلومات من القنوات الرسمية

أوضح برنامج "سكني"، أنه في حال إطلاق أيّ برامج جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لوزارة البلديات والإسكان.
وأكّد حساب المستفيدين عبر منصة إكس التابع لـ "سكني" رداً على عددٍ من الاستفسارات حول ما يُتداول عن تخصيص دعم عبارة عن قرضٍ حسن 160 ألف ريال لمنسوبي أحد القطاعات، أنه يجب الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية، وفي حال إطلاق أيّ برامج جديدة سيتم الإعلان عنها.
وبيَّن "سكني" أن وزارة البلديات والإسكان تسعى لتوفير حلول وبرامج تهدف إلى خدمة أكبر شريحة من المستفيدين.
يُشار إلى أن الوزارة تقدم عديداً من البرامج والحلول في سبيل تمكين أكبر شريحة من التملك، حيث عملت أخيراً على إطلاق "قسطك يساوي دعمك"؛ أي سيصبح القسط صفراً لمدة ثلاثة أعوام بجانب الاتفاق مع عددٍ من الجهات التمويلية لخفض الفوائد إلى 2.59 لمنتج البيع على الخارطة، وتوفير منتجات بأسعار مخفضة، إضافة إلى دعم مستفيدي الجمعيات والضمان بوحدات لا تتجاوز قسطها 500 ريال وغيرها من البرامج.