دوري روشن السعودي يعيد تشكيل خريطة الجوائز العالمية في غلوب سوكر 2025

أعادت قائمة جوائز "غلوب سوكر" توجيه بوصلة الاهتمام نحو المنطقة العربية مع إعلان قوائم ترشيحاتها لجوائز 2025، في نسخة تعكس التحول العميق الذي يشهده دوري روشن السعودي، بعدما بات أحد أكثر الدوريات تأثيرًا من حيث الحضور الفني، والطاقة التنافسية، وعدد النجوم القادرين على خطف المشهد في كل محطة.
وجاء إعلان القوائم مقرونًا بفتح باب التصويت للجماهير، لتبدأ معه موجة من الترقب لما سيحمله الحفل المرتقب في دبي، ولتتأكد من جديد المكانة العالمية التي صعدت إليها الأندية واللاعبون القادمون من السعودية.
وفي سباق "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"، حضرت أسماء بارزة من دوري روشن السعودي، تقدّمها البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدخل الترشيحات بثقل أرقامه، بعد بداية قوية هذا الموسم حيث سجل خلالها 10 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، امتدادًا لموسمٍ سابق أنهاه هدافًا للدوري بـ 25 هدفًا ومتوجًا بجائزة أفضل هداف بالمسابقة.
من جانبه يواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما تقديم نسخة ناضجة في موسمه الثالث مع الاتحاد، مسجلًا 4 أهداف رغم غيابه عن عدة مباريات بسبب الإصابة، مثبتًا قيمته القيادية التي أهلته في الموسم الماضي لقيادة فريقه الاتحاد لحصد لقب دوري روشن السعودي 2024-2025 , إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري بكل جدارة واستحقاق.
ومن الأهلي، يبرز الساحر الجزائري رياض محرز بثقله الفني رغم تسجيله هدفًا واحدًا فقط هذا الموسم في الدوري ، لكن حضوره في صناعة اللعب وقيادة الإيقاع الهجومي كان عنصرًا حاسمًا في تحقيق الفريق للعديد من الانتصارات الهامة على مستوى الدوري إضافة لما قدمه من مستويات كبرى ساهمت في تتويج الفريق بلقب بطولة النخبة الآسيوية 2025.
ويكمل سالم الدوسري المشهد بنسخة مذهلة أخرى في مسيرته، بعد أن تُوّج بأفضل لاعب في آسيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه, وإحرازه جائزة أفضل لاعب سعودي في دوري روشن السعودي للموسم الماضي، وقيادته الأخضر السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2026، وتألقه مع فريقه الهلال في مونديال الأندية الذي أقيم الصيف الماضي، قبل أن يفتتح الموسم الحالي بهدفين وأربع تمريرات حاسمة تعكس استمرارية تأثيره.
وعلى مستوى الأندية، إضافة جوائز "غلوب سوكر" بريقًا إضافيًا حول الحضور السعودي بعد اختيار نادي الأهلي السعودي ضمن القائمة النهائية لأفضل نادٍ في العالم 2025، متواجدًا جنبًا إلى جنب مع عمالقة اللعبة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، في إنجاز يعكس بوضوح المسار التصاعدي للفريق على المستوى القاري خصوصًا بعد إحرازه لقب النسخة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.
وتؤكد هذه الترشيحات، سواء عبر اللاعبين أو الأندية، أن دوري روشن السعودي لم يعد إطارًا محليًا فحسب، بل منصة عالمية مكتملة العناصر، تصنع القيمة، وتضيف إلى رصيد النجوم، وتعيد تشكيل خارطة الجوائز الكبرى في كرة القدم الحديثة.