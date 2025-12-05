دوري روشن السعودي يعيد تشكيل خريطة الجوائز العالمية في غلوب سوكر 2025

وعلى مستوى الأندية، إضافة جوائز "غلوب سوكر" بريقًا إضافيًا حول الحضور السعودي بعد اختيار نادي الأهلي السعودي ضمن القائمة النهائية لأفضل نادٍ في العالم 2025، متواجدًا جنبًا إلى جنب مع عمالقة اللعبة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، في إنجاز يعكس بوضوح المسار التصاعدي للفريق على المستوى القاري خصوصًا بعد إحرازه لقب النسخة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.