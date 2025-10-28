ضباب فجر الأربعاء يطال 3 مناطق مع تدنٍ في الرؤية حتى الصباح

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جديدة باللون الأصفر شملت 6 مناطق في المملكة، محذرًا من حالات ضباب خفيف قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل وفجر الأربعاء. وتستمر هذه الحالات حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأربعاء، وتشمل تأثيراتها الرئيسية تدنياً في مدى الرؤية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات.
في المنطقة الشرقية، شملت التنبيهات محافظات الأحساء والعديد وبقيق، حيث يُتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن ضباب خفيف يبدأ تأثيره من الساعة 11:00 مساء الثلاثاء ويستمر حتى 7:00 صباح الأربعاء، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 و5 كيلومترات.
أما منطقة مكة المكرمة، فقد طالت التنبيهات محافظتي جدة ورابغ، ويتوقع أن تبدأ الحالة عند الساعة 2:00 من فجر الأربعاء وتستمر حتى الساعة 7:00 صباحًا. وتشير التوقعات إلى ضباب خفيف يتسبب في تدنٍ بالرؤية الأفقية بنفس المعدلات المذكورة.
وفي منطقة المدينة المنورة، شمل الإنذار محافظتي ينبع والرايس، حيث تبدأ الحالة الجوية من الساعة 2:00 فجراً وحتى 7:00 صباح الأربعاء، مع توقعات بتكوّن ضباب خفيف يؤدي إلى انخفاض الرؤية.