ضباب فجر الأربعاء يطال 3 مناطق مع تدنٍ في الرؤية حتى الصباح

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جديدة باللون الأصفر شملت 6 مناطق في المملكة، محذرًا من حالات ضباب خفيف قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل وفجر الأربعاء. وتستمر هذه الحالات حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأربعاء، وتشمل تأثيراتها الرئيسية تدنياً في مدى الرؤية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات.