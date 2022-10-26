"الشؤون الإسلامية" تحصد جائزة مجلة "انسايت الشرق الأوسط" لفئة التحول الرقمي الحكومي بدبي

حقق مشروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والمنصات للحج والعمرة جائزة التحول الرقمي الحكومي المنظمة من قبل مجلة "انسايت الشرق الأوسط" CXO Insight ME، المتخصصة في مجالات التقنية في فئة جوائز "مشاريع التحول الرقمي الحكومي" في الفئة التالية: "مشروع العام في التقنيات الناشئة"، ضمن أفضل المشروعات الحكومية لعام 2022م.
جاء ذلك خلال الحفل التكريمي للمشاركين في المشروعات التقنية من دول مجلس التعاون الخليجي، والذي نظمته المجلة تحت شعار "قمة وجوائز للتحول الرقمي الحكومي GovDX" مساء اليوم الأربعاء، بمدينة دبي، بمشاركة العديد من الأجهزة الحكومية وممثلي بعض الشركات التقنية العالمية.
وتسلم الجائزة من اللجنة المنظمة المدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية فهد بن عبدالعزيز الثميري، وسط حضور لافت من الشركات العالمية.
من جانبه أكد توم اوروكارت مقدم الحفل والفائزين، أن "مشروع وزارة الشؤون الإسلامية من المشاريع التقنية التي تخدم شريحة كبيرة من مختلف دول العالم، والمجلة تتشرف بتكريم الوزارة كأفضل منفذ للمشاريع الحكومية التحويلية التي تستفيد من التقنيات الناشئة في القطاع العام".
وأشار جيفان تانكبان مدير المجلة إلى أن تنظيم الحفل التكريمي يأتي إيمانًا من المجلة بأهمية الإسهام في تكريم الكيانات بالقطاع العام التي تتبنى التحول الرقمي، وتعيد التفكير في استراتيجياتها للعمل في عالم رقمي متطور يخدم البشرية.
بدوره أكد المدير العام للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية، أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق رسالتها السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، مؤكدًا أن تنفيذ المشروعات التقنية وتوظيف التقنيات الناشئة من الأولويات التي عملت عليها الوزارة بمتابعة ودعم مستمر من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة المسلمين بالعالم، ولاسميا ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وقد حققت الوزارة تقدمًا كبيرًا وجوائز عالمية في مشاريعها ولله الحمد.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفوزها بجائزة مجلة انسايت الشرق الأوسط لمشروعها تعليم الحج والعمرة عبر الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد؛ تضيف الفوز بالجائزة السابعة خلال عام 2022م، التي حصدها المشروع العالمي الذي نفذته الوزارة في إطار جهودها الرامية لخدمة المسلمين بالعالم عبر توظيف التقنيات المتطورة مواكبة لرؤية المملكة 2030.