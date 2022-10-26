"الشؤون الإسلامية" تحصد جائزة مجلة "انسايت الشرق الأوسط" لفئة التحول الرقمي الحكومي بدبي

بدوره أكد المدير العام للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية، أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق رسالتها السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، مؤكدًا أن تنفيذ المشروعات التقنية وتوظيف التقنيات الناشئة من الأولويات التي عملت عليها الوزارة بمتابعة ودعم مستمر من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة المسلمين بالعالم، ولاسميا ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وقد حققت الوزارة تقدمًا كبيرًا وجوائز عالمية في مشاريعها ولله الحمد.