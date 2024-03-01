استمرار نشاط رياح الصبا الشرقية اليوم الجمعة

يشير آخر التوقعات إلى أن الطقس اليوم الجمعة سيكون -بمشيئة الله- مستقراً بوجهٍ عام، مع استمرار نشاط رياح الصبا الشرقية التي تعمل على إثارة الغبار والأتربة على أجزاءٍ من غرب المملكة، مع احتمال تكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.
وفي التفاصيل، يكون الطقس نهار الجمعة مستقراً وبارداً نسبياً بوجهٍ عام، بينما يكون معتدلاً ودافئاً في المناطق الغربية في سواحل البحر الأحمر، مع توقعات باستمرار نشاط رياح الصبا الشرقية مع هبّات قوية أحياناً على أجزاءٍ من غرب المملكة بشكلٍ أكبر من يوم أمس الخميس مع احتمال أتربة مثارة على أجزاءٍ من غرب المملكة وصولاً إلى سواحل المدينة المنوّرة وجدة، بينما تنشط الرياح الشمالية مع احتمال لبعض الغبار والأتربة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما يحتمل هطول زخاتٍ من الأمطار على أجزاءٍ محدودة من الجنوب الغربي للمملكة.
ومع ساعات الليل، يصبح الطقس بارداً إلى باردٍ نسبياً بوجهٍ عام، وشديد البرودة في شمال وشمال شرق المملكة ويكون معتدلاً في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجهٍ عام قد تنشط أحياناً على أجزاءٍ من غرب المملكة.