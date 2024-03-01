استمرار نشاط رياح الصبا الشرقية اليوم الجمعة

وفي التفاصيل، يكون الطقس نهار الجمعة مستقراً وبارداً نسبياً بوجهٍ عام، بينما يكون معتدلاً ودافئاً في المناطق الغربية في سواحل البحر الأحمر، مع توقعات باستمرار نشاط رياح الصبا الشرقية مع هبّات قوية أحياناً على أجزاءٍ من غرب المملكة بشكلٍ أكبر من يوم أمس الخميس مع احتمال أتربة مثارة على أجزاءٍ من غرب المملكة وصولاً إلى سواحل المدينة المنوّرة وجدة، بينما تنشط الرياح الشمالية مع احتمال لبعض الغبار والأتربة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما يحتمل هطول زخاتٍ من الأمطار على أجزاءٍ محدودة من الجنوب الغربي للمملكة.