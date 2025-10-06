بيان خليجي أوروبي مشترك يدعو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وحل الدولتين ويندد بالعدوان على قطر

وأشاد بالدور الإيجابي لسلطنة عُمان في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية، وكذلك الجهود الأوروبية المتواصلة، بما في ذلك جهود الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وأكد أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا إيران إلى العودة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونًا، وعليه بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.