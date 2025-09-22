الفلكي الثقفي: اليوم نهاية الصيف.. وغدًا أول أيام الخريف وعدته 89 يومًا فلكيًّا

وقال "الثقفي" في تصريح لـ"سبق": "تشهد الشمس اليوم تعامدًا ظاهريًّا على خط الاستواء، ويقابل ذلك دخول فصل الربيع على النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فيتساوى الليل والنهار في كلا النصفين، مع اختلاف التوقيت من بلد لآخر، قبل أن تبدأ حركة الشمس الظاهرية بالاتجاه تدريجيًّا نحو الجنوب، ناحية خط مدار الجدي".