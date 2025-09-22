الفلكي الثقفي: اليوم نهاية الصيف.. وغدًا أول أيام الخريف وعدته 89 يومًا فلكيًّا

أكّد الفلكي محمد بن ردة الثقفي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وخبير المزولة الشمسية بمحافظة الطائف، أن اليوم الاثنين يُعد آخر أيام فصل الصيف، فيما يبدأ غدًا الثلاثاء فصل الخريف فلكيًّا، وعدته 89 يومًا، ويشمل الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وقال "الثقفي" في تصريح لـ"سبق": "تشهد الشمس اليوم تعامدًا ظاهريًّا على خط الاستواء، ويقابل ذلك دخول فصل الربيع على النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فيتساوى الليل والنهار في كلا النصفين، مع اختلاف التوقيت من بلد لآخر، قبل أن تبدأ حركة الشمس الظاهرية بالاتجاه تدريجيًّا نحو الجنوب، ناحية خط مدار الجدي".
وأضاف: "من أبرز نجوم فصل الخريف سبعة نجوم هي: الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر، والزبانا"، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض تدريجيًّا نحو الاعتدال خلال هذا الفصل.
وتابع "الثقفي": "لا تزال فرص هطول الأمطار واردة -بمشيئة الله- خاصةً بعد منتصف شهر أكتوبر"، مضيفًا أن فصل الخريف يُعد من الفصول الانتقالية التي تنتشر فيها أمراض الجهاز التنفسي، ومنها: حساسية الجلد، الأنف، الإنفلونزا الموسمية، الزكام، والتهابات الحلق.
وشدد على أهمية تجنب التعرض المباشر للأجواء المحملة بالغبار والعوالق الترابية، خاصة أثناء الرحلات البرية أو التواجد في المنتزهات الطبيعية، نظرًا لتأثيرها على الجهاز التنفسي في هذه المرحلة الانتقالية.