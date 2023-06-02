"الأنصاري" يدعو إلى إشراك الطلاب في تصميم برامج التبادل بين الجامعات

ونُظّم المؤتمر برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، ورئيس الجامعة، وبتنظيم جامعة الشارقة، ويستمر يومين، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة وحضور عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول العربية، ورؤساء أكثر من 60 جامعة من كبرى الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات، وأكثر من 150 من رؤساء وممثلين عن جامعات عربية، تنتمي إلى 21 دولة عربية.