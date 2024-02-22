محافظ الحكومة الرقمية: يوم التأسيس فرصة عظيمة للاعتزاز بتاريخ مجيد

وأشار إلى أن يوم التأسيس يعد شاهدًا لمسيرة حافلة بالأمجاد, سائلًا المولى أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد عليها هذه الذكرى وهي في أرقى ملامح النماء والرخاء.