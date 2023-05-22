جائزة الأمير طلال تُخصص مليون دولار للعمل اللائق ونمو الاقتصاد

وحصد جوائز المشروعات للعام 2022، كُل من: مشروع "تمويل التنمية التابع للبنك الدولي"، المُنفّذ من قِبل البنك الدولي في نيجيريا، للفرع الأول والمخصص لمشروعات المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والبالغ قيمتها 400 ألف دولار، ومشروع "دعم النقد في حالات الطوارئ للعمل والتوظيف الذاتي في غزة"، والمُنفّذ من قِبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في فلسطين بجائزة الفرع الثاني والمخصص لمشروعات الجمعيات الأهليـة الوطنية، والبالغ قيمتها 300 ألف دولار.