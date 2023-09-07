"الفضلي": الإعلان عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه يرسّخ التزام المملكة بالعمل على استدامة موارد المياه

وتابع "أبومعطي": "ستكون المنظمة منارة للبحث والابتكار العلمي والتعاون بين الدول الأكثر تقدمًا والدول الأكثر تأثرًا، ما يسهم في تعزيز النهج الاستباقي لإدارة المياه من خلال إحداث تغيير في الوضع الراهن وإنشاء منصة تتيح للبلدان الوصول إلى الموارد وتبادل المعرفة والتصدي بشكل جماعي لتحديات المياه الراهنة والمستقبلية، وتمثل العضوية في المنظمة استثمارًا استراتيجيًا لمختلف دول العالم، فهي فرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب، بحيث تكون تلك البلدان جزءًا من جهد عالمي موحد يضمن استدامة المياه للإنسانية جمعاء في حاضرنا ومستقبلنا".