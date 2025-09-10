مفتي عام المملكة: الخطاب الملكي يحمل رسائل سامية تجسّد مسيرة العمل الدؤوب لقيادة المملكة في خدمة الوطن والمواطنين وتصدير الخيرية والإنسانية للعالم

وعبّر سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في "مملكة العطاء" في العناية والاهتمام بشؤون المسلمين، والمحافظة على مقدساتهم، وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، مبينًا أن مواقف المملكة وقيادتها الحكيمة تجاه كل القضايا الإسلامية راسخة ومشرفة ومحل فخر كبير من قبل الجميع، والتي يأتي في مقدمتها القدس الشريف وتجريم العدوان الإسرائيلي على العزّل من أبناء فلسطين الجريحة، وإزهاق أرواحهم بمرأى من العالم.