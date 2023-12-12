"سلمان بن سلطان".. العسكري والدبلوماسي أميرًا للمدينة المنورة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم عددًا من الأوامر الملكية، منها تعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.
حصل الأمير سلمان بن سلطان على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الملك عبدالعزيز الحربية عام 1417هــ، ونُقلت خدماته للعمل بالملحقية العسكرية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن عام 1420هــ، ثم صدر توجيه سفير السعودية في الولايات المتحدة، الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، للملحقية العسكرية السعودية في واشنطن بتكليفه بالعمل بمكتبه بالسفارة عام1423هــ.
وفي عام 1424هــ صدر الأمر الملكي بإنهاء خدمته من السلك العسكري برتبة نقيب، وتعيينه على وظيفة (وزير مفوض/ ب) بالمرتبة الثالثة عشرة بوزارة الخارجية، كما صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتعيينه على وظيفة (وزير مفوض/ أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
كما صدر الأمر الملكي الكريم عام 1432هــ بتعيينه مساعدًا للأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون الأمنية والاستخباراتية بالمرتبة الممتازة، وصدر الأمر الملكي الكريم عام 1434هــ بإعفائه من منصبه وتعيينه نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.