"سلمان بن سلطان".. العسكري والدبلوماسي أميرًا للمدينة المنورة

حصل الأمير سلمان بن سلطان على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الملك عبدالعزيز الحربية عام 1417هــ، ونُقلت خدماته للعمل بالملحقية العسكرية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن عام 1420هــ، ثم صدر توجيه سفير السعودية في الولايات المتحدة، الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، للملحقية العسكرية السعودية في واشنطن بتكليفه بالعمل بمكتبه بالسفارة عام1423هــ.