في اجتماع الصحة والتجمع بالطائف.. اتفاقيات ونقل مهام لتجويد الخدمات الصحية

علمت "سبق" عن أن هناك اجتماعًا عُقدَ بين مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، ومدير التجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال المالكي، وذلك لاستكمال إجراءات نقل المهام من المديرية للتجمع، واستعدادًا لإطلاق نموذج المديرية للشؤون الصحية بالطائف، وفقًا للنموذج الوطني للرؤية (RHD 2.0) والذي سيُسهم في رسم خريطة طريق جديدة في مسار الخدمات الصحية التي تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية، بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية، بجهود سائر منسوبي الصحة بالمحافظة.