في اجتماع الصحة والتجمع بالطائف.. اتفاقيات ونقل مهام لتجويد الخدمات الصحية

علمت "سبق" عن أن هناك اجتماعًا عُقدَ بين مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، ومدير التجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال المالكي، وذلك لاستكمال إجراءات نقل المهام من المديرية للتجمع، واستعدادًا لإطلاق نموذج المديرية للشؤون الصحية بالطائف، وفقًا للنموذج الوطني للرؤية (RHD 2.0) والذي سيُسهم في رسم خريطة طريق جديدة في مسار الخدمات الصحية التي تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية، بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية، بجهود سائر منسوبي الصحة بالمحافظة.
يأتي ذلك من منطلق رؤية المملكة 2030 التي وضعت لتحسين ودعم الخدمات الصحية أولوية ضمن برنامجها الوطني، لتترجم اهتمام القيادة الرشيدة -أعزها الله- بصحة المواطن والمقيم.
ويحرص الجميع على حصول المستفيدين على الخدمات الصحية، بالتكامل والتناغم بين الشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمحافظة.
وأوضحت صحة الطائف مهام وأدوار الشؤون الصحية الجديدة التي تنطلق من رؤية المملكة 2030 نحو تميز مؤسسي وصحي وريادة وطنية تُسهم في تحقيق أهداف الرؤية.
وذكرت أن رسالة المديرية تسعى إلى العمل بإتقان لتأكيد جودة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للفرد والمجتمع في المنطقة، وأن المديرية في مهامها الجديدة سوف تقوم بدورها الرقابي والإشرافي على جميع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في قطاعيها الحكومي والخاص في محافظة الطائف.
وستكون من مهام التجمع الصحي هي تقديم الرعاية الصحية بمستويات مختلفة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والتخصصية بحيث تكون هذه المكونات مترابطة ومتكاملة مع بعضها بعضًا لتُشكل تجمعًا صحيًا مسؤولاً عن الرعاية الصحية لعددٍ من المستفيدين في نطاق سكاني محدد.
ويهدف ذلك كله لأن تصبح رحلة المستفيد من الرعاية الصحية واضحة وسهلة ومرنة تبدأ من مركز الرعاية الأولية القريب منه، فيما يكون التجمع الصحي مسؤولاً عن صحة السكان عبر المتابعة المستمرة مثل إجراء الفحوص الدورية المبكرة للمستفيدين والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لخلق بيئة أكثر صحة تحت رعاية وزارة الصحة.