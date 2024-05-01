"الخريف" يبدأ زيارة رسمية إلى قطر ويجتمع مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى دولة قطر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
ويترأس "الخريف"، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الدوحة، ومن المقرر أن يلتقي عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ويعقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.
يُذكر أن حجم الصادرات غير النفطية من السعودية إلى دولة قطر خلال عام 2022 بلغ 4212.5 مليون ريال؛ فيما وصل حجم الواردات إلى أكثر من 700 مليون ريال؛ في حين تنوعت أهم صادرات وواردات المملكة إلى دولة قطر في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها مواد البناء والمعادن الثمينة والمجوهرات، والآلات الثقيلة والإلكترونية.