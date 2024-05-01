"الخريف" يبدأ زيارة رسمية إلى قطر ويجتمع مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين

ويترأس "الخريف"، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الدوحة، ومن المقرر أن يلتقي عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ويعقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.