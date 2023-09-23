"أمانة الرياض": 7 مستهدفات نعمل على تحقيقها تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني

أوضحت أمانة منطقة الرياض، الآليات والمستهدفات التي تعمل عليها في المواقع الخمسة المعدة للاحتفال باليوم الوطني الـ93؛ لتبقى بيئة الرياض آمنة وصحية.
وأضافت الأمانة أنها تعمل على تحقيق 7 مستهدفات؛ لتبقى بيئة الرياض آمنة وصحية تزامنًا مع احتفالات #اليوم_الوطني_السعودي_93.
وتركّز الأمانة، على "جمع ونقل النفايات، والكنس الآلي، واليدوي، وإزالة الملصقات واللوحات الإعلانية، وغسل الأرصفة، وإزالة الأنقاض والهدميات، ورفع السيارات التالفة والمهملة".
وتشمل آلية العمل في المواقع الخمسة للاحتفال باليوم الوطني، حصر مخلفات الهدم والبناء بمحيط مواقع الاحتفالات، والسيارات المهملة والتالفة، والحاويات التجارية المخالفة، وصيانة واستبدال براميل النفايات.