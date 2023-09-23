"أمانة الرياض": 7 مستهدفات نعمل على تحقيقها تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني

وتركّز الأمانة، على "جمع ونقل النفايات، والكنس الآلي، واليدوي، وإزالة الملصقات واللوحات الإعلانية، وغسل الأرصفة، وإزالة الأنقاض والهدميات، ورفع السيارات التالفة والمهملة".