قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

وقدر ولي عهد دولة الكويت، الدور الكبير للأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، لما يعكفان عليه من عمل متواصل، ولما يوليانه من اهتمام معهود وكبير من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بتنفيذ وترجمة خطة الحج على أفضل وأكمل وجه.