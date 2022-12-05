نادي الإبل بالصياهد يرصد 7 حالات عبث في لوني المجاهيم والحمر

رصد نادي الإبل في نسخته السابعة بالصياهد، سبع حالات عبث في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر، وقرر استبعادها من المنافسة.
فيما قَبِل النادي حالة استئناف واحدة في فئة فردي قعدان مجاهيم.
إلى ذلك، أُعلن، الأحد، مشاركة مالك العليانيات الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة بكل قوة ومنافسة.
وتحدث مهدي بن محمد بن مهدي وكيل الأمير عن المشاركة بالأشواط الرئيسية، والتسجيل فيها؛ وهي: شوط البيرق والسيف في لون الوضح، على أن يتم تحديد المشاركة في حينه.
وقال "ابن مهدي": إن منقية الأمير حققت العام الماضي المركز الأول، والعام الجاري ستتم المشاركة في الأشواط القوية؛ بهدف تحقيق المراكز الأولى.
وأضاف، في تصريح لـ"سبق": نُراهن على إنتاج مزرعة الأمير سلطان بن محمد؛ لثقتنا بها، ومن أجل إثبات قوة الإنتاج بمزارع الأمير لإنتاج الإبل وتصدير الزين الذي ستشاهدونه على أرض ميادين الصياهد، بإذن الله تعالى.
يُذكر أن الأمير سلطان بن محمد، أطلق قبل عقدين مهرجانًا للإبل، في أم رقيبة، ودعمه وقدم جوائزه.
كما نظم مهرجانات أخرى في الصياهد وخبيب الريم، وجهزها وأشرف على تنظيمها، وقدم الجوائز الثمينة لأهل الإبل، قوبلت بالشكر والثناء له من قبل ملاك الإبل وأهل البادية.