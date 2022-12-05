نادي الإبل بالصياهد يرصد 7 حالات عبث في لوني المجاهيم والحمر

وأضاف، في تصريح لـ"سبق": نُراهن على إنتاج مزرعة الأمير سلطان بن محمد؛ لثقتنا بها، ومن أجل إثبات قوة الإنتاج بمزارع الأمير لإنتاج الإبل وتصدير الزين الذي ستشاهدونه على أرض ميادين الصياهد، بإذن الله تعالى.