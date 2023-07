المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يطلق غدًا "مسار2"

ويشتمل المسار على برامج (القيادة الحديثة للمدارس - من منصة أعناب، والذكاء العاطفي للقيادات التعليمية - من منصة أعناب، والقيادة الرشيقة - من جامعة كولورادو، وحل المشكلات واتخاذ القرارات بشكل فعال - من University of California, Irvine، وإعطاء الملاحظات المفيدة – من University of Colorado Boulder، واعمل بذكاء أكبر لا بجهد أكثر: إدارة الوقت الشخصي والمهني- من University of California, Irvine ، والإرشاد المهني في الإدارة. – من University of California, Davis ، والتواصل في مكان العمل في القرن الحادي والعشرين – من University of California, Irvine، وبدء وتخطيط المشاريع - من University of California, Irvine ).