المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يطلق غدًا "مسار2"

يطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي غدًا، بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني "المسار الثاني" من مبادرة" التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية "مسار " مهارات أساسية للقيادات التعليمية"، الهادف إلى تنمية قدرات القيادات التعليمية والمهتمين بالقيادة من شاغلي الوظائف التعليمية.
ويُمكنّ مسار "مهارات أساسية للقيادات التعليمية “من تطوير مهارات أساسية في مجال القيادة، ولأهمية ذلك للفئة المستهدفة (شاغلي الوظائف التعليمية) .
ويشتمل المسار على برامج (القيادة الحديثة للمدارس - من منصة أعناب، والذكاء العاطفي للقيادات التعليمية - من منصة أعناب، والقيادة الرشيقة - من جامعة كولورادو، وحل المشكلات واتخاذ القرارات بشكل فعال - من University of California, Irvine، وإعطاء الملاحظات المفيدة – من University of Colorado Boulder، واعمل بذكاء أكبر لا بجهد أكثر: إدارة الوقت الشخصي والمهني- من University of California, Irvine ، والإرشاد المهني في الإدارة. – من University of California, Davis ، والتواصل في مكان العمل في القرن الحادي والعشرين – من University of California, Irvine، وبدء وتخطيط المشاريع - من University of California, Irvine ).
ويتميز مسار" مهارات أساسية للقيادات التعليمية “ بأنه معتمد من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ويعتمد على التدريب الإلكتروني المرن (غير المتزامن) لكامل المسار وفي وقتك المناسب، حيث يمتد لفترة زمنية تصل إلى (أربعة) أشهر وهو الحد الأقصى، تبدأ من تاريخ الالتحاق بالمسار.
ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بعد اجتيازك كامل المسار بواقع (80) ساعة تطوير مهني، تحسب ضمن نقاط التطوير المهني لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
ويتضمن المسار (Future X ) برامج متخصصة من جامعات وشركات محلية وعالمية متخصصة في المجال، تمكنك من الحصول على شهادة من الجهة المقدمة لكل مقرر يُنهى بنجاح ويدعم المسار اللغة العربية والإنجليزية، ويتاح التسجيل والقبول فيه بدءًا من الغد حتى يوم السبت 25/ 1/ 1445هـ الموافق 12/ 8/ 2023م، ولا يعني التسجيل في المسار "القبول"، حيث يعتمد القبول على مطابقة الشروط واعتماد الجهة المشرفة، وستعلن أسماء المقبولين في المسار التدريبي يوم الاثنين 27/ 1/ 1445هـ الموافق 14/ 8/ 2023م، عبر رسائل البريد الإلكتروني، وتمتد فترة التدرب أربعة أشهر بدءًا من الثلاثاء 28/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2023م.
ويمكن التسجيل عبر الرابط ، علمًا بأن التسجيل حاليًا مغلق وتم جدولة إتاحة التسجيل من الغد .
وأوضح رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور بدر الحربي أن هذه البرامج تأتي في إطار خطط المعهد لتطوير مهارات القيادات التعليمية في مجالات علمية متخصصة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تأتي تفعيلًا للشراكة بين المعهد والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وأكد دعوة القيادات التعليمية والمهتمين بالقيادة من شاغلي الوظائف التعليمية للتسجيل في المسار الثاني من مبادرة "التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية"، "مسار " مهارات أساسية للقيادات التعليمية".
وبيّن أن هذه البرامج المتخصصة ستحتسب بواقع (80) ساعة تطوير مهني، ضمن نقاط التطوير المهني لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.