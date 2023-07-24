المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يطلق غدًا "مسار2"

ويتضمن المسار (Future X ) برامج متخصصة من جامعات وشركات محلية وعالمية متخصصة في المجال، تمكنك من الحصول على شهادة من الجهة المقدمة لكل مقرر يُنهى بنجاح ويدعم المسار اللغة العربية والإنجليزية، ويتاح التسجيل والقبول فيه بدءًا من الغد حتى يوم السبت 25/ 1/ 1445هـ الموافق 12/ 8/ 2023م، ولا يعني التسجيل في المسار "القبول"، حيث يعتمد القبول على مطابقة الشروط واعتماد الجهة المشرفة، وستعلن أسماء المقبولين في المسار التدريبي يوم الاثنين 27/ 1/ 1445هـ الموافق 14/ 8/ 2023م، عبر رسائل البريد الإلكتروني، وتمتد فترة التدرب أربعة أشهر بدءًا من الثلاثاء 28/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2023م.