145 ممرًا وممشى رياضيًا حديثًا لممارسة رياضة المشي بجازان

وبَيَّنْت أنه تم تجهيز الممرات والمماشي بإضاءة كافية ومرافق داعمة، مثل: مناطق مريحة للجلوس، ومواقف للسيارات، وعناصر جمالية، ومساحات خضراء، مما يُحسن تجربة المستخدمين، ويشجع على تبني أسلوب حياة صحي، ويُسهم في تقليل الأمراض المزمنة؛ مما يعكس التوجه نحو مجتمع أكثر نشاطًا وصحة.