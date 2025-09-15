145 ممرًا وممشى رياضيًا حديثًا لممارسة رياضة المشي بجازان
جهزت أمانة منطقة جازان 145 ممرًا وممشى رياضيًا حديثًا؛ لتعزيز ممارسة رياضة المشي في بيئة آمنة وصحية، ضمن جهودها المستمرة؛ لتحسين جودة الحياة، وتعزيز البنية التحتية الرياضية.
وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع الإستراتيجية تسعى إلى تطوير بنيةٍ تحتيةٍ متكاملةٍ تشمل مجموعة متنوعة من المرافق الرياضية والترفيهية، مما يظهر التزامها الراسخ بتحسين مستوى الحياة في المنطقة، وتوفير بيئات اجتماعية وصحية تتناسب مع جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويعززُ النشاط البدني ويسهم في التنمية المستدامة.
وبَيَّنْت أنه تم تجهيز الممرات والمماشي بإضاءة كافية ومرافق داعمة، مثل: مناطق مريحة للجلوس، ومواقف للسيارات، وعناصر جمالية، ومساحات خضراء، مما يُحسن تجربة المستخدمين، ويشجع على تبني أسلوب حياة صحي، ويُسهم في تقليل الأمراض المزمنة؛ مما يعكس التوجه نحو مجتمع أكثر نشاطًا وصحة.