مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع ظاهرة التسول.. وساحات الحرم لم تخصص إلا للعبادة

وأشار "البسامي" خلال مؤتمر قيادات قوات أمن العمرة الأول الذي عُقد اليوم في مكة المكرمة؛ إلى أنه يجب لأداء العمرة حجز موعد عبر "توكلنا" و"نسك" لضمان جودة التنظيم، لافتاً إلى أن خطط أمن الحج والعمرة جاهزة للتنفيذ اعتبارًا من أول يوم في ⁧رمضان. ⁩