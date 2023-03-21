مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع ظاهرة التسول.. وساحات الحرم لم تخصص إلا للعبادة

أكد مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، أن قوات أمن العمرة باشرت مهامها وجاهزيتها لتنفيذ الخطة المعتمدة، مؤكداً أنه تم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، واكتمال الخطط كافة استعدادًا لشهر رمضان.
وأشار "البسامي" خلال مؤتمر قيادات قوات أمن العمرة الأول الذي عُقد اليوم في مكة المكرمة؛ إلى أنه يجب لأداء العمرة حجز موعد عبر "توكلنا" و"نسك" لضمان جودة التنظيم، لافتاً إلى أن خطط أمن الحج والعمرة جاهزة للتنفيذ اعتبارًا من أول يوم في رمضان.
وأكد "البسامي" أنه لأول مرة يتم استخدام الدائري الأول لتطبيق مفهوم إدارة الحشود وفصل المركبات عن المشاة.
وكشف "البسامي" أنه تم إعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج لضمان سلامة الحشود، مشيراً أن من مكاسب خطة هذا العام استخدام أنفاق جرول من الجهة الشمالية، وأنفاق جرول تنقل التدفقات من وإلى الجهة الشمالية للحرم المكي.
وقال "البسامي": سنتعامل بحزم مع ظاهرة التسول، مؤكداً أن ساحات الحرم لم تخصص إلا للعبادة، راجياً من جميع المعتمرين والزوار التعاون وضرورة لبس الكمامة.