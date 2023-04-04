"العون الخيرية" توزِّع 450 ألف وجبة إفطار خلال 10 أيام في مكة المكرمة والطائف

بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها من جمعية العون الخيرية بالطائف ومكة المكرمة، خلال الأيام العشر الأُوَل في شهر رمضان المبارك، 450 ألف وجبة، بمعدل 4050 وجبة يتم توزيعها يوميًّا في مواقع مختلفة.