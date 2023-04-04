"العون الخيرية" توزِّع 450 ألف وجبة إفطار خلال 10 أيام في مكة المكرمة والطائف

بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها من جمعية العون الخيرية بالطائف ومكة المكرمة، خلال الأيام العشر الأُوَل في شهر رمضان المبارك، 450 ألف وجبة، بمعدل 4050 وجبة يتم توزيعها يوميًّا في مواقع مختلفة.
وقال لـ "سبق" حاسن العوفي، المدير التنفيذي للجمعية: تم توزيع 450 ألف وجبة خلال الأيام العشر الماضية، بمعدل 4050 وجبة يوميًّا في مواقع مختلفة بالحرم المكي، ومواقيت ومواقع أخرى بمحافظة الطائف.
وأضاف: عدد المتطوعين الذين شاركوا في توزيع الوجبات بلغ أكثر من 209 متطوعين، واصلوا جهودهم الكبيرة في استقبال الوجبات، والتوزيع بالأماكن المخصصة لهم بكل يسر وسهولة.
وأردف "العوفي": أنتهز الفرصة لأوجه لهم تحية خاصة تقديرًا لعطائهم وجهودهم المتواصلة على مدار الساعة.. مثمنًا الجهود التي يقوم بها منسوبو الجمعية والمتطوعون، والجهود المضاعفة التي يبذلونها لطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، بزيادة أواصر الترابط الاجتماعي، والتنافس على فعل الخير في شهر رمضان المبارك، وتحقيق مستهدفات الجمعية.