100 ألف دولار.. تغريم خطوط طيران هندية بسبب تشغيل رحلة خطيرة إلى الرياض

ووفقًا لتقارير هندية: تم اكتشاف الخطأ بعد أنْ قدم طاقم الجدولة تقريرًا طوعيًّا عند الهبوط في الرياض، وكشف تحقيق المديرية العامة للطيران المدني الهندية عن انتهاكات تنظيمية متعددة من قبل العديد من موظفي وحاملي المناصب في طيران الهند؛ مما قد يعرض العديد من الأرواح للخطر.