100 ألف دولار.. تغريم خطوط طيران هندية بسبب تشغيل رحلة خطيرة إلى الرياض

فرضت المديريةُ العامة للطيران المدني الهندية غرامةً قدرها 100 ألف دولار أمريكي على شركة الطيران الهندية "Air India" بسبب تشغيل رحلة بطاقم مبتدئ غير مؤهّل في 9 يوليو الماضي من مومباي "BOM" إلى العاصمة السعودية الرياض "RUH".
ووصفت الحادثة بـ"الجدولة الخطيرة" التي لها آثار كبيرة على السلامة، بالإضافة إلى ذلك يواجه مدير العمليات ومدير سلامة الطيران في شركة الطيران غرامات مالية تصل إلى 7 آلاف دولار أمريكي.
ووفقًا لتقارير هندية: تم اكتشاف الخطأ بعد أنْ قدم طاقم الجدولة تقريرًا طوعيًّا عند الهبوط في الرياض، وكشف تحقيق المديرية العامة للطيران المدني الهندية عن انتهاكات تنظيمية متعددة من قبل العديد من موظفي وحاملي المناصب في طيران الهند؛ مما قد يعرض العديد من الأرواح للخطر.
وتنصّ اللوائح على أن الطيارين المبتدئين الذين لم تتم إجازتهم بعد للطيران يمكنهم العمل فقط مع كابتن تدريب أو مدرب مصنف او طاقم ذي خبرة، أما في هذه الحالة فتم انتهاك بروتوكولات السلامة وهو ما يعد خرقًا خطيرًا.