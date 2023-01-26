أكثر من 25 ألف معتمر يستفيدون من معرض "بادر" الصحي

نظمت جمعية بادر للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة معرضاً صحياً تثقيفياً لتوعية ضيوف مركز أبراج الساعة من المعتمرين والزوار تحت شعار (بادر مع مركز أبراج الساعة)، وذلك في الساحة الرئيسة للمركز (المول التجاري) بجوار بيت الله الحرام.
يأتي المعرض سعياً من الجمعية لتقديم خدمات صحية متنوعة لقاصدي بيت الله الحرام خلال رحلة العمرة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من ٢٥٠٠ مستفيد على مدى ثلاثة أيام.
واحتوى المعرض على أركان للتعريف ببرامج ومشاريع الجمعية وركن خاص لقياس وفحص ضغط الدم والسكر وركن خاص لتقديم التوعية الصحية لمرضى السكري والضغط بمشاركة أطباء وطبيبات متخصصين، إلى جانب توزيع العديد من المنشورات والمطويات التوعوية لزوار المعرض من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.
من جهتها، رفعت جمعية بادر للأجهزة الطبية الشكر والتقدير لإدارة مركز أبراج الساعة على دعمها وإتاحتها الفرصة لإقامة هذا المعرض التوعوي الذي استفاد منه الآلاف من ضيوف بيت الله الحرام والذين جاؤوا لأداء مناسك العمرة، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم لبذل المزيد لخدمة الدين والوطن والقيادة.
يذكر أن جمعية بادر للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة جمعية خيرية رسمية مصرحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1111) تعنى بتقديم خدمات صحية نوعية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين وذوي الدخل المحدود، والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي في التعامل معها بشراكات مجتمعية وكوادر متخصصة، ومن أبرز مشاريعها: مشروع الأطراف الصناعية ومشروع توفير أجهزة الأكسجين ومشروع سندي لتوفير الكراسي المتحركة ومشروع السماعات والسرر الطبية.