أكثر من 25 ألف معتمر يستفيدون من معرض "بادر" الصحي

من جهتها، رفعت جمعية بادر للأجهزة الطبية الشكر والتقدير لإدارة مركز أبراج الساعة على دعمها وإتاحتها الفرصة لإقامة هذا المعرض التوعوي الذي استفاد منه الآلاف من ضيوف بيت الله الحرام والذين جاؤوا لأداء مناسك العمرة، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم لبذل المزيد لخدمة الدين والوطن والقيادة.