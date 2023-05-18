القصيم.. إزالة 146 ألف متر مكعب من مخلفات البناء خلال ثلاثة أشهر

تمكنت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية عنيزة خلال الربع الأول من العام الحالي من إزالة أكثر من 146 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم من عدة مواقع، إضافة لـ 138 سيارة تالفة من الشوارع العامة والميادين والأحياء، فيما رصدت 970 منها؛ لمعالجتها وفق اللوائح النظامية.