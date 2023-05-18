القصيم.. إزالة 146 ألف متر مكعب من مخلفات البناء خلال ثلاثة أشهر

تمكنت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية عنيزة خلال الربع الأول من العام الحالي من إزالة أكثر من 146 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم من عدة مواقع، إضافة لـ 138 سيارة تالفة من الشوارع العامة والميادين والأحياء، فيما رصدت 970 منها؛ لمعالجتها وفق اللوائح النظامية.
كما عالجت قرابة 4800 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومسحت فرق البلدية الميدانية 900 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء للمحافظة على المظهر العام، إضافة لمعالجة نحو 2000 من حاويات النفايات داخل الأحياء، وذلك ضمن أعمال معالجة التشوهات البصرية.
وبيّن رئيس البلدية المهندس فارس القحطاني أن البلدية وبناءً على الخطة العامة لمعالجة التشوه البصري، تتم من خلال الحرص على منع تكرار هذه المظاهر، والمحافظة على الإصلاحات وضمان استدامتها ورفع جودة التنفيذ لمختلف عناصر التشوه البصري.