"حرم أمير الرياض" تزور جمعية "كيان" وتقف على منجزاتها وخططها الاستراتيجية

بدورها قالت رئيس مجلس الإدارة سمها الغامدي إن هذه الزيارة الكريمة من حرم أمير الرياض وإعطاء الوقت الكافي لنا للنقاش وإبراز منجزات كيان؛ أمر غير مستغرب لكونها رائدة العمل الاجتماعي ومن المؤسسين لهذه الجمعية، وتتابع دومًا تطورات العمل والإنجاز فيها، ولا شك أن توصياتها القيّمة لتطوير الأداء ستكون محل اهتمامنا ومتابعتنا ومصدر فخر لكل منسوبي جمعية كيان الذين تمثل لهم هذه الزيارة وسام شرف وقيمة كبيرة في دعم مسيرة العطاء والتطوير المستمر بإذن الله.