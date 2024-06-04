"حرم أمير الرياض" تزور جمعية "كيان" وتقف على منجزاتها وخططها الاستراتيجية

زارت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، العضو الفخري والمؤسس لجمعية كيان للأيتام، مقر الجمعية للأيتام ذوي الظروف الخاصة؛ للاطلاع على تطور برامجها وإنجازاتها والخطط المستقبلية لها.
وكان في استقبالها، رئيسُ مجلس الإدارة سمها بنت سعيد الغامدي، ونائبتها نورة الفايز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، والمدير التنفيذي "رياض العبدالكريم"، وإدارة التواصل والإعلام، وموظفات الجمعية.
ورحّبت سمها الغامدي بحرم أمير الرياض وشكرتها على كريم زيارتها؛ فيما تم خلال الزيارة إطلاعُها على الإنجازات التي حققتها الجمعية منذ من عام 2016 وحتى 2023م والخطة الاستراتيجية.
وأوضح مدير الجمعية رياض العبدالكريم أن الجمعية منذ تأسيسها عام 2016 وهي تعمل بكياناتها وقياداتها على تميز الجمعية في تقديم خدماتها للأيتام ذوي الظروف الخاصة.. واتباعًا للاستراتيجية الحالية وكفاءة العمل؛ ستستكمل مسيرة الجمعية بالعمل بتكامل مع الأهداف الحالية وتطويرها وفق أهداف رؤية 2030 والبرامج المستقبلية والتحديات التي تواجه الجمعية.
وفي نقاش مفتوح مع الأميرة نورة بنت محمد، أثْرت فيه الحضور بالمعلومات والأفكار الجديدة لتطوير مسارات الجمعية، وأثنت على برامج الجمعية وخططها المستقبلية، وباركت الخطوات الواثقة في سبيل تحقيق الأهداف.
وفي الختام تم تقديم عدد من الهدايا التعبيرية واللوحات الفنية، لحرم أمير الرياض مقدمة من أبناء كيان للأيتام، كما قامت بتدشين حملة وقف كيان الأول. واعتبرته خطوة مهمة لتحقيق الاستدامة.
ودوّنت في سجل الزيارات الذهبي: "يسرني ويسعدني زيارتي لهذا الكيان الرائع جمعية كيان، هدف سامٍ وعمل متقن، وفّق الله القائمين على هذه الجمعية لما يحبه ويرضاه".
بدورها قالت رئيس مجلس الإدارة سمها الغامدي إن هذه الزيارة الكريمة من حرم أمير الرياض وإعطاء الوقت الكافي لنا للنقاش وإبراز منجزات كيان؛ أمر غير مستغرب لكونها رائدة العمل الاجتماعي ومن المؤسسين لهذه الجمعية، وتتابع دومًا تطورات العمل والإنجاز فيها، ولا شك أن توصياتها القيّمة لتطوير الأداء ستكون محل اهتمامنا ومتابعتنا ومصدر فخر لكل منسوبي جمعية كيان الذين تمثل لهم هذه الزيارة وسام شرف وقيمة كبيرة في دعم مسيرة العطاء والتطوير المستمر بإذن الله.