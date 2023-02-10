"الأرصاد": تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.