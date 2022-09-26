المحافظ العقارية تستقبل أكثر من 40 شيكاً مصدقاً خلال الساعات الأولى من بدء استقبال شيكات مزاد ريفيرا بجدة

ويشير هذا الإقبال الكثيف إلى رغبة المستثمرين الكبيرة في اقتناص الفرص العقارية التي قد يندر تكرارها، حيث يعد مزاد ريفيرا حدثاً عقارياً منتظرا في مدينة جدة، تطرح فيه مجموعة من العقارات الاستثنائية بمدينة جدة، تتألق في أرقى المواقع على طريق الكورنيش بحي الشاطئ، وعلى شارع التحلية، وبجوار مول العرب بحي النزهة، وفي قلب حي الحمراء، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواقع المتميزة بمجموع مساحات يفوق 38 ألف متر مربع، ومن المقرر أن ينطلق المزاد يوم غدٍ الثلاثاء الساعة الرابعة عصراً بقاعة جلوريا بمدينة جدة، بتنظيم من شركة المحافظ العقارية وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ".