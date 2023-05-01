"الشورى" يطالب بإعداد خطة استراتيجية للابتعاث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين

كما أكد عضو المجلس ناصر الدغيثر في مداخلة له خلال الجلسة أهمية أن تُنظم الهيئة فعاليات وأحداثًا ثقافية ورياضية وسياحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لزيادة الإقبال من الزوار والمستثمرين؛ للتعرف على تاريخ وثقافة المدن ومراحل تطورها مع استراتيجية إعلامية تتواكب مع المنجزات الوطنية المتميزة فيهما.