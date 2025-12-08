باحثة سعودية تكتشف آليات جديدة لمناعة النباتات.. ولوريال: ابتكار يعيد تشكيل مستقبل العلوم والزراعة في المملكة

لوريال: الباحثات السعوديات يقدن ابتكارات تُغيّر قواعد العلم

وفي تعليق رسمي، قال لوران دوفييه، المدير الإداري لشركة لوريال الشرق الأوسط:

"يستمرّ البرنامج منذ اثني عشر عامًا في إعلاء صوت الباحثات العربيات بطريقة تعزّز الخيال العلمي وتُحفّز الابتكار. إن اكتشاف الدكتورة فاطمة يقدم مثالًا حيًا على الأثر العميق الذي تتركه الباحثات السعوديات في تطوير العلوم، وإيجاد حلول عملية تعالج تحديات العصر. فتمكين النساء في قطاع العلوم ليس ضرورة معنوية فحسب، بل قوة دافعة لإحداث تحولات كبرى في المنطقة."