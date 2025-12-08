باحثة سعودية تكتشف آليات جديدة لمناعة النباتات.. ولوريال: ابتكار يعيد تشكيل مستقبل العلوم والزراعة في المملكة

حققت المملكة إنجازًا علميًا لافتًا بعد أن كشفت الدكتورة فاطمة عبدالحكيم من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن آليات جديدة لمناعة النباتات، ما يمهد لتطوير محاصيل سعودية أكثر قدرة على مقاومة الحرارة والجفاف والأمراض—وهي عناصر حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وجاء فوز الدكتورة فاطمة ضمن برنامج لوريال – اليونسكو من أجل المرأة في العلم، الذي يكرّم العالمات المتميزات في مجالات العلوم الدقيقة، ويبرز أدوارهن في إيجاد حلول مبتكرة لقضايا التنمية.
وفي تعليق رسمي، قال لوران دوفييه، المدير الإداري لشركة لوريال الشرق الأوسط:
"يستمرّ البرنامج منذ اثني عشر عامًا في إعلاء صوت الباحثات العربيات بطريقة تعزّز الخيال العلمي وتُحفّز الابتكار. إن اكتشاف الدكتورة فاطمة يقدم مثالًا حيًا على الأثر العميق الذي تتركه الباحثات السعوديات في تطوير العلوم، وإيجاد حلول عملية تعالج تحديات العصر. فتمكين النساء في قطاع العلوم ليس ضرورة معنوية فحسب، بل قوة دافعة لإحداث تحولات كبرى في المنطقة."
تعتمد الدراسة على فهم وظيفة بروتين مرتبط بالحمض النووي الريبوزي (RNA) يعمل كمفتاح ينظّم استجابات النبات المناعية. وكشفت الدكتورة فاطمة دوره في تكوين "حُبيبات الإجهاد" التي تساعد النباتات على الاستمرار في الإنتاج رغم الظروف المناخية القاسية.
ويُتوقع أن يغير هذا الاكتشاف طريقة تطوير المحاصيل في المملكة، إذ يفتح الباب أمام إنتاج أصناف سعودية تتحمل الإجهاد الحراري والجفاف، وتقلل الحاجة إلى المبيدات، ما يدعم توجهات رؤية 2030 لبناء قطاع زراعي مستدام.
من المنتظر أن يسهم الاكتشاف في:
تعزيز الأمن الغذائي الوطني عبر رفع مقاومة المحاصيل.
خفض تكاليف الإنتاج الزراعي بتقليل الاعتماد على المبيدات.
دعم الشركات السعودية في التقنيات الحيوية والزراعية.
تسريع تطوير محاصيل محلية عالية المقاومة تنافس إقليميًا.
يؤكد فوز الدكتورة فاطمة الصعود المتسارع للباحثات السعوديات في ميادين العلوم الحيوية، ودورهن في إيجاد حلول علمية متقدمة تسهم في تطوير القطاعات الحيوية داخل المملكة.
إن هذا الإنجاز العلمي يرسّخ مكانة السعودية كدولة رائدة في أبحاث الزراعة المستدامة، ويعزز حضورها العالمي في مجالات التقنية الحيوية والابتكار.