لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي.. إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي البكالوريوس

وشارك في إعداد هذا البرنامج عددٌ من الجهات الحكومية والخاصة وهي : وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومركز المهارات المالية في وزارة المالية، البنك الأهلي السعودي، وشركة سابك، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفي تخصصات الحاسب شاركت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، والشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، والأكاديمية السعودية الرقمية.