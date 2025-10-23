تخييم وكرفانات وهايكنج .. "الغطاء النباتي" يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 مواقع بالحدود الشمالية

دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المستثمرين لإبداء رغباتهم في الاستثمار في عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك انطلاقًا من جهوده نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأوضح المركز أن الفرص المطروحة لإبداء الرغبات تقع في متنزه كتيفة بمحافظة طريف، ومسيج السليمانية بمحافظة العويقلية، إضافة إلى فيضة نقذة بمحافظة رفحاء.
وبيّن المركز أن مجالات الاستثمار في المواقع المذكورة تشمل: التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات، بالإضافة إلى رحلات السفاري، ورحلات المشي الطويل (الهايكنغ).
وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تنمية الغطاء النباتي، والإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية، إضافةً إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المتنزهات الوطنية.
يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.