تخييم وكرفانات وهايكنج .. "الغطاء النباتي" يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 مواقع بالحدود الشمالية

يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.