رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة الفوز باستضافة إكسبو 2030 في الرياض

وبهذه المناسبة قال سموه:" نرحب بالعالم في مملكتنا الغالية ونفخر باستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 الذي يبرز المكانة الرفيعة، التي يحظى بها الوطن. ويظهر فوز المملكة بهذه الاستضافة ثقة العالم بقدراتها الاستثنائية على التنظيم والإدارة، وأنها الوجهة الأكثر تأهيلاً لقيادة الأحداث الدولية الكبرى. كما تأتي الاستضافة في سياق الإنجازات، التي تحققها المملكة على مختلف الأصعدة منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحقيقها مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية."