مزارع وقصور وكثبان ذهبية.. نجران كما يراها السياح: "كاميرتي لا تفارقني"

وعبر جولة في بعض المواقع السياحية بالمنطقة، تحدّث بعض السياح عن تجربتهم في زيارة المملكة ومنطقة نجران تحديدًا؛ حيث أوضح "تور انجي فاسوس" من مملكة النرويج، أنه يشعر بحماسة بخوض تجربته السياحية الثانية لنجران برفقة عائلته، واصفًا حفاوة الجميع به في كل تنقُّلاته واستضافته من الجميع، وقال: "إنني أرى جميع الشعب السعودي إخواني لأنني اندمجت تمامًا في تفاصيل حياتهم اليومية من ركوب الخيل والإبل وشرب القهوة السعودية"، معتبرًا أن زيارة مدينة نجران تجربة رائعة ومفيدة من خلال زيارته للعديد من المواقع التراثية والتاريخية والصناعات التقليدية، واطلاعه على العادات والتقاليد السعودية ومشاركته في الألعاب الشعبية، وأنه سيقدم نصيحة لكل من يعرفه بزيارة المنطقة والتعمق في موروثها وثقافتها المميزة؛ وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".