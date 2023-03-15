الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية يستعرض مسيرة المشروع وقيمته المضافة

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو في المنتدى كمتحدث في إحدى الجلسات، وسلّط الضوء على مسيرة مشروع الدرعية والقيمة المضافة التي يمثلها لفرص تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، وذلك ضمن جلسة نقاش بعنوان "الفرص المتاحة في المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية العقارية".