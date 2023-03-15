الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية يستعرض مسيرة المشروع وقيمته المضافة

شاركت شركة الدرعية في المنتدى السنوي الأول لصندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي أقيم يومي 14 و15 مارس الجاري في الرياض.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو في المنتدى كمتحدث في إحدى الجلسات، وسلّط الضوء على مسيرة مشروع الدرعية والقيمة المضافة التي يمثلها لفرص تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، وذلك ضمن جلسة نقاش بعنوان "الفرص المتاحة في المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية العقارية".
وضمّت جلسة النقاش مدير محفظة للاستثمارات العقارية بصندوق الاستثمارات العامة محمد السديري، والرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة أحمد الجهني، والرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله المالي جوتام ساشيتال.
وركزت الجلسة على استكشاف الدور المتنامي للقطاع الخاص في استراتيجية تطوير المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامّة.
وأعرب إنزيريلو عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى التابع لصندوق الاستثمارات العامة، مبدياً ترحيب شركة الدرعية بجميع الأطراف المهتمة بمجالات الاستثمار للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الشركة والمرتبطة بأعمال التنمية والتطوير خلال الفترة المقبلة.