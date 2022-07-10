أمانة الطائف تحبط تهريب أكثر من 45 ذبيحة فاسدة

وأكدت أمانة الطائف أنها ستضبط لحوم الأضاحي المهرَّبة من خلال المنافذ، وأن هناك فِرقًا رقابية تفتيشية على جميع مداخل المدينة لمتابعة السيارات القادمة والشاحنات، وشددت على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق كل من يمارس مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على صحة المستهلك.