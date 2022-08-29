تعرَّف على أبرز مناطق إنتاج فاكهة التين ومواسمه في المملكة

وأضافت "الزراعة" في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أن شهر أغسطس يشمل مناطق "الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل وتبوك ونجران والجوف وعسير والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية"، بينما في فبراير ومارس وأبريل ومايو "تكون في جازان".