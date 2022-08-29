تعرَّف على أبرز مناطق إنتاج فاكهة التين ومواسمه في المملكة

حدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز مناطق إنتاج التين في المملكة ومواسم حصاده.
وتحت عنوان "جاء وقتها".. قالت الوزارة إن مواعيد زراعة التين بمناطق المملكة وحصاده كالتالي، في يونيو "نجران وجازان والباحة"، في يوليو "الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم والباحة وحائل وتبوك والجوف وعسير، والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية".
وأضافت "الزراعة" في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أن شهر أغسطس يشمل مناطق "الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل وتبوك ونجران والجوف وعسير والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية"، بينما في فبراير ومارس وأبريل ومايو "تكون في جازان".