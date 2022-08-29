محليات

تعرَّف على أبرز مناطق إنتاج فاكهة التين ومواسمه في المملكة

تختلف من منطقة لأخرى حسب شهور العام ووقت جني المحصول
تعرَّف على أبرز مناطق إنتاج فاكهة التين ومواسمه في المملكة
سبق
سبق

حدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز مناطق إنتاج التين في المملكة ومواسم حصاده.

وتحت عنوان "جاء وقتها".. قالت الوزارة إن مواعيد زراعة التين بمناطق المملكة وحصاده كالتالي، في يونيو "نجران وجازان والباحة"، في يوليو "الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم والباحة وحائل وتبوك والجوف وعسير، والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية".

وأضافت "الزراعة" في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أن شهر أغسطس يشمل مناطق "الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل وتبوك ونجران والجوف وعسير والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية"، بينما في فبراير ومارس وأبريل ومايو "تكون في جازان".

وزارة البيئة والمياه والزراعة
التين

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