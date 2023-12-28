السر في "المناخ ونمو الطلب".. كيف نجحت 22 ألف مزرعة لإنتاج الحمضيات الجوف؟

شهد إنتاج الحمضيات في منطقة الجوف, ارتفاعًا ملحوظًا بسبب المناخ المعتدل والطلب المتنامي في السوق, حيث تعد الفواكه من أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة إلى جانب الزيتون والتمور وغيرها من المحاصيل والمنتجات، وتتميز المنطقة بالتربة الخصبة ووفرة المياه، ما يجعلها حلقة مهمة في منظومة الأمن الغذائي، ويحفز المزارعين والشركات الزراعية للاستثمار في هذا القطاع.